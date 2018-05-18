Короткометражка, снятая в Петербурге на студии «Порядка слов», получила награду в Каннах

 

Российский короткометражный фильм «Календарь», снятый в Петербурге на студии книжного магазина «Порядок слов» получил награду на Каннском фестивале. 

Режиссер фильма Игорь Поплаухин рассказал историю женщины, которая несколько раз в месяц меняет образ жизни и отправляется в путешествия. Изначально фильм был заявлен в конкурсе короткого метра студенческих фильмов Cinefondation.

Решением членов жюри во главе с французским режиссером Бертраном Бонелло награда присуждена за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины». Главную роль сыграла петербургская актриса Ирина Саликова. 

 


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