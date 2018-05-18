Вышел первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова

Опубликован первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. Картина рассказывает об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя и охватывает период конца 70-х - начала 80-х годов, когда 18-летний музыкант записывал свой первый альбом, играл на бас-гитаре в группе «Палата N 6» и пел в электричках. Авторы построили сюжет на малоизестных фактах биографии рокера.

Мировая премьера картины состоялась в мае – фильм вошел в основную программу 71-го Каннского кинофестиваля.