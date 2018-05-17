Как девушка из Петербурга снялась в одной из главных ролей в новом (и лучшем!) фильме Гаспара Ноэ

Где вы родились и как связаны с Петербургом?

Я из Сибири, но там у меня не было будущего, поэтому в 15 лет я переехала в Петербург. Родителям было все равно, они сказали: «Делай, что хочешь». Я училась в гимназии, но через некоторое время у меня началась депрессия – город красивый, но очень серый, к тому же последний год я жила на Площади Мужества, это не самое веселое место. Сразу после окончания учебы я уехала в Прагу: мечтала жить в Европе, а Чехия – самый дешевый вариант. Разве может обычный человек из России позволить себе нормальные апарты в Париже? Я собиралась учиться, но сейчас все еще на курсах, решила, что пока выбор университета – слишком тяжелый для меня.

А как вы встретились с Ноэ?

Гаспар Ноэ подошел ко мне на танцевальном ивенте – вог-балу (вог — направление танца, основанное на подиумной походке и модельных позах прим. ред.) в Париже. Представился и сказал: «I’m a movie director». Я ответила: «Здорово, вот мой e-mail, пиши».

Вы знали, кто это?

Конечно же, нет, что за вопрос. Я потом загуглила, даже не сразу, а перед самой встречей, подумала: «О, круто!». Но ни одного фильма тогда не посмотрела – только потом увидела про наркоту. Про наркоту и Токио – это очень здорово, просто разрыв башки.

Вам понравился «Вход в пустоту»?

Да, точно! У меня с названиями плохо.