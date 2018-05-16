Как прошла премьера фильма «Дело Собчака» в Каннах?
Ксения Собчак и режиссер Вера Кричевская представили на Каннском кинофестивале документальный фильм-расследование «Дело Собчака», посвященный отцу журналистки и политика. Наши друзья из компании «Кино ТВ» (которые будут вести трансляцию закрытия – не пропустите!) узнали по нашей просьбе у команды картины, как они ее готовили.
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Ксения Собчак, автор идеи фильма «Дело Собчака»:
Это была жизненная необходимость получить ответы на вопросы, которые много лет я прятала внутри. Я старалась уйти как можно дальше от всего, что случилось в Питере, и никогда не вспоминать. А потом поняла, что не смогу установить мир сама с собой, пока не разберусь, что произошло с отцом. Политика прошла через мою семью, забрав папу. Хочу, чтобы все вокруг запомнили, каким человеком был отец, и насколько иной путь могла бы пройти страна. Конечно же, это фильм не только о конкретном деле: он говорит о том, где наша страна находится сегодня, как мы пришли в эту точку. В картине нет ничего однозначного. Многие решения, которые кажутся нам абсолютно неправильными сейчас, в другой момент времени были для определенных людей нормальными. Фильм не дает ответов — он ставит вопросы».
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Вера Кричевская, режиссер
Анатолий Собчак очень повлиял на мое политическое формирование, я в 1997 году оканчивала школу, потом работала в газете «Смена», первой на тот момент независимой газете Петербурга. С помощью Собчака сформировалась моя четкая политическая позиция. Он был всегда моим кумиром: когда разрушается одна страна, появляется лидер, который пытается что-то формулировать. Я подходила к фильму объективно, но после его создания образ не разрушился, а только дополнился.
У меня никогда не было цели сделать фильм о Собчаке. Это предложила Ксения. Но монтировала кино я одна, никто не сидел рядом и не просил меня что-то сделать. Это невозможный со мной вариант. Права последней склейки за кем-то другим не было и вообще не может быть со мной в работе .
Фильм состоит из интервью о Собчаке. Я не буду называть сложных героев, но они были. А Владимир Путин оказался героем очень легким. Добиться положительного ответа от его протокола оказалось чуть ли не проще всего. Все эти переговоры вела я и не была готова к тому, что все пойдет так просто.
Я не знаю, мог ли Собчак избежать травли, хоть и думала об этом. Наверное, в 1996-м году если бы Владимир Путин бы не переехал в Москву, не случилось бы того, что случилось в 1999-м. И страна пошла бы по другому пути, но как именно, не знаю».
Фото: kinochannel.ru
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