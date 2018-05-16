Как прошла премьера фильма «Дело Собчака» в Каннах?

Вера Кричевская, режиссер Анатолий Собчак очень повлиял на мое политическое формирование, я в 1997 году оканчивала школу, потом работала в газете «Смена», первой на тот момент независимой газете Петербурга. С помощью Собчака сформировалась моя четкая политическая позиция. Он был всегда моим кумиром: когда разрушается одна страна, появляется лидер, который пытается что-то формулировать. Я подходила к фильму объективно, но после его создания образ не разрушился, а только дополнился. У меня никогда не было цели сделать фильм о Собчаке. Это предложила Ксения. Но монтировала кино я одна, никто не сидел рядом и не просил меня что-то сделать. Это невозможный со мной вариант. Права последней склейки за кем-то другим не было и вообще не может быть со мной в работе . Фильм состоит из интервью о Собчаке. Я не буду называть сложных героев, но они были. А Владимир Путин оказался героем очень легким. Добиться положительного ответа от его протокола оказалось чуть ли не проще всего. Все эти переговоры вела я и не была готова к тому, что все пойдет так просто. Я не знаю, мог ли Собчак избежать травли, хоть и думала об этом. Наверное, в 1996-м году если бы Владимир Путин бы не переехал в Москву, не случилось бы того, что случилось в 1999-м. И страна пошла бы по другому пути, но как именно, не знаю».