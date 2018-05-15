Вышел первый трейлер байопика о Фредди Меркьюри и группе Queen

 
Вышел первый трейлер байопика о культовой группе Queen «Богемская рапсодия». Сюжет фильма рассказывает о зарождающейся популярности и личной жизни музыкантов. 

Роль Фредди Меркьюри исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек, Джона Дикона сыграл Джозеф Маццелло, Брайана Мэя — Гвилим Ли, Роджера Тейлора — Бен Харди.
 
Режиссером картины изначально был назначен автор нескольких фильмов серии «Люди Икс» Брайан Сингер, но уже в середине съемочного процесса его заменил Декстер Флетчер — режиссер картин «Эдди «Орел» и «Дикий Билл». В российских кинотеатрах картину покажут 1 ноября. 


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