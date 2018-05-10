МИД Франции попросил Путина отпустить Серебренникова на Каннский фестиваль

МИД Франции попросил президента Путина отпустить Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль, на что глава государства в переписке со французской стороной заявил, что не может содействовать приезду режиссера, поскольку «российское правосудие независимо», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

От России в этом году на 71-й Каннском фестивале в официальной программе представлены рекордные пять картин: в главном конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» претендуют фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. В конкурсе короткого метра Cinefondation заявлена картина режиссера Игоря Поплаухина «Календарь». В программу «Неделя критики» включили короткометражный фильм «Я нормальный» режиссера Михаила Бородина. В программе «Каннская классика» будет показана отреставрированная версия фильма из Золотой коллекции киностудии «Мосфильм» - «Война и мир» Сергея Бондарчука.

В состав жюри киносмотра войдет российский режиссер, лауреат «Золотого глобуса» и номинант премии «Оскар» Андрей Звягинцев. Церемонию закрытия 19 мая в этом году впервые покажут на российском ТВ. Комментировать прямую трансляцию будут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика.