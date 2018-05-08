Харассмент, месть и борьба с дискриминацией в новом номере журнала «Сеанс»

Вышел новый (67-й по счету) номер журнала «Сеанс» под названием «Время ресентимента», главной темой которого стал анализ общественных процессов последних месяцев, разговор о метаморфозах социальных норм и агрессии соцсетей.

Также в новом номере — тема жажды мести, охватившей кинематограф и общество осенью 2017-го, харассмент, борьба с дискриминацией и многое другое. Помимо этого в новом номере заявлены темы о статусе жертвы, влиянии общества на кинематограф, новых медиа и женском вопросе.

Редакция «Сеанса» предлагает по-новому взглянуть на «Социальную сеть» Дэвида Финчера, поговорить о феномене сериала «Черное зеркало» и посмотреть на новый фильм Стивена Спилберга («Секретное досье») как на критику современного информационного мира.

«Мы не могли обойти вниманием и важнейшие тенденции в современном отечественном кинопроцессе: в блоке „Процесс“ мы публикуем интервью с семью режиссерами (Данилой Козловским, Наталией Мещаниновой, Авдотьей Смирновой, Александром Золотухиным, Владимиром Битоковым, Валерием Тодоровским, Александром Миндадзе). Кто-то из них, как Данила Козловский, например, только что выпустил фильм в прокат, кто-то ждет фестивалей, кто-то только готовится к съемкам. Все интервью сделаны во время работы над фильмами, которые мы еще не видели. „Тренер“, „Сердце мира“, „История одного назначения“, „Слухач“, „Глубокие реки“, „Гипноз“, „Паркет“ — семь картин в режиме ожидания», — говорится на сайте издания.

Новый номер уже скоро поступит в продажу.