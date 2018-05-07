Кантемир Балагов вошел в жюри программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля

Режиссер фильма «Теснота» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемир Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля, сообщает Deadline.

Вместе с молодым российским режиссером в жюри войдут режиссер Аннамари Ясир, актриса Виржини Ледуайен и продюсер Джули Хантсингер. Председателем жюри программы «Особый взгляд» стал американский актер Бенисио дель Торо.

В прошлом году 26-летний ученик Александра Сокурова снял фильм «Теснота», который выиграл приз ФИПРЕССИ в каннской программе «Особый взгляд», стал лучшим дебютом «Кинотавра», победил на фестивале «Зеркало». Эксклюзивное интервью с Кантемиром Балаговым можно прочитать здесь.

Ранее стало известно, что в этом году церемонию закрытия впервые покажут на российском ТВ. Комментировать прямую трансляцию 19 мая на «Кино ТВ» будут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика. Фильм Ксении Собчак «Дело Собчака» будет представлен в Российском павильоне в Канне 15 мая.

71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. От России в этом году в официальной программе представлены рекордные пять картин: в главном конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» претендуют фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. В конкурсе короткого метра Cinefondation заявлена картина режиссера Игоря Поплаухина «Календарь». В программу «Неделя критики» включили короткометражный фильм «Я нормальный» режиссера Михаила Бородина. В программе «Каннская классика» будет показана отреставрированная версия фильма из Золотой коллекции киностудии «Мосфильм» - «Война и мир» Сергея Бондарчука.

В состав жюри киносмотра войдет российский режиссер, лауреат «Золотого глобуса» и номинант премии «Оскар» Андрей Звягинцев.