Коротко: три фильма о войне, «Мстители» и «Остров собак»

Все звезды Вселенной Marvel в одном фильме, лучшая картина о войне «Летят журавли» и приключения альфа-псов от Уэса Андерсона – что посмотреть в кино на этой неделе.

«Мстители: Война бесконечности» /Avengers: Infinity War

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Третья часть франшизы примечательна не только беспрецедентно звездным составом (от Роберта Дауни-мл, Скарлетт Йоханссон, Бенедикта Камбербэтча, Гвинет Пэлтроу до Бенисио Дель Торро, Тома Хиддлстона, Криса Эванса и многих других), но и столкновением всех супергероев Вселенной Marvel.

С 3 мая

«Остров собак» / Isle of Dogs

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Уэс Андерсон создал кукольно-анимационную Вселенную, в которой японская речь со специально сочиненными хайку звучит без перевода.

С 3 мая

«Собибор»

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Константин Хабенский дебютировал в режиссуре пеплумом о восстании узников польского концлагеря Собибор в 1943 году и сам же исполнил в нем главную роль.

С 3 мая

Спецпоказ «Летят журавли»

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В киноцентре «Родина» в субботу покажут на большом экране один из лучших фильмов о войне – отреставрированную копию картины Михаила Калатозова. 

5 мая

Спецпоказ «Пианиста»

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В «Родине» же в воскресенье покажут знаменитую картину Романа Полански, в основу которой легли мемуары музыканта Владислава Шпильмана.

6 мая

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