Вышла вторая серия нового «Простоквашино» с физическими опытами дяди Федора

Студия «Союзмультфильм» опубликовала вторую серию «Возвращения в Простоквашино». По сюжету главные герои (дядя Федор, Шарик и Матроскин) пытаются получить электричество в домашних условиях, используя велосипед почтальона Печкина (который теперь работает в «Почте России»).

«В первой серии перед нами стояла задача представить зрителю новых персонажей и вспомнить старых, поэтому экспозиция заметно убыстрилась. Сейчас повествование будет возвращаться к привычному темпу, который, тем не менее, будет все же быстрее, чем в старых сериях», — рассказал режиссер серии Михаил Солошенко.

Первая серия «Возвращения в Простоквашино», за первые сутки набравшая почти 15 млн просмотров, по мотивам рассказов Эдуарда Успенского вышла 3 апреля «Вконтакте». Ее посвятили Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных сериях. Актер скончался от продолжительной болезни 12 марта. Всего авторы продолжения культового советского мультфильма планируют снять 30 эпизодов до 2020 года. В свою очередь Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет России и Счетную палату с требованием «принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством Российской Федерации» в связи с выходом новых серий мультфильма.