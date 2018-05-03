Иди и смотри: в Петербурге бесплатно покажут картины Элема Климова
В честь 85-летия режиссера Элема Климова - автора легендарных картин «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» и «Иди и смотри», в кинотеатре «Родина» покажут ретроспективу его фильмов.
Раписание сеансов выглядит так:
12 мая в 10:30 – «Агония» (2 серии)
13 мая в 10:30 – «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
14 мая в 10:30 – «Иди и смотри» (2 серии)
15 мая в 10:30 – «Похождения зубного врача»
16 мая в 10:30 – «Спорт, спорт, спорт»
Вход на все показы свободный, более подробно о сеансах можно узнать здесь.
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