В петербургских кинотеатрах в честь Дня Победы покажут «Сталинград» в формате IMAX

В День великой Победы корпорация IMAX устроит в Петербурге показы военной драмы Федора Бондарчука «Сталинград». Горожане смогут посмотреть картину в четырех кинотеатрах: «Формула кино» в ТЦ «Галерея», «Жемчужина», «ПитерЛэнд» и «Синема Парк Deluxe» в ТРЦ «Радуга». Сеансы пройдут лишь в один день, 9 мая.

«Несмотря на революционность такой истории для российской киноиндустрии того времени, мы с партнерами с самого начала были уверены, что для передачи уникальных эмоций и погружения зрителей в происходящее на экране, нам нужен был IMAX, – говорит режиссер ленты Федор Бондарчук. – Для меня особенно важно, что «Сталинград» будет вновь показан на больших экранах в великий праздник Победы – день, когда каждого из нас особенно переполняют эмоции благодарности и гордости к историческому подвигу наших предков-героев».

В свою очередь старший вице-президент IMAX по развитию бизнеса в России Джон Шрайнер отметил, что в компании рады возможности вновь показать на российских экранах IMAX такой знаковый для индустрии и для российской аудитории фильм. «Сложно придумать более подходящую дату для просмотра фильма о подвиге советских солдат, чем День Победы», – добавил он.

Сборы «Сталинграда» в IMAX в 2013 году составили 207 млн рублей, в общей сложности фильм посмотрело более 6,2 миллионов зрителей. «СТАЛИНГРАД» по- прежнему входит в десятку самых кассовых кинокартин IMAX за всё время работы корпорации в России.