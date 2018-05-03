В Манеже пройдет единственный в России (и бесплатный!) показ фильма о Питере Гринуэе

30 мая в 19:00 ЦВЗ «Манеж» проведет единственный в России показ документального фильма об авангардном британском художнике и режиссере Питере Гринуэе «Алфавит Гринуэя» ( Greenaway Alphabet). Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба выставочного зала.

После сеанса петербуржцев ждет встреча с режиссером картины Саскией Боддеке в рамках проекта Manege Documentary, где зрителям дают возможность встретиться с авторами, кинокритиками, а также экспертами в кино и смежных областях. Посетители Манежа увидят фильмы известных режиссеров, участников и лауреатов международных фестивалей неигрового кино, так и работы начинающих кинодокументалистов, которые успели получить высокую оценку зрителей и специалистов. Встречи проходят в формате показа фильма с возможностью обсудить его с приглашенными спикерами.