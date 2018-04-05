Фильм Terminal с Марго Робби в России локализовали как «Конченая» (вместо «Конечная»)

Сюжет картины разворачивается вокруг двух наемных киллеров, которые отправляются на новое задание. По пути им встречается красотка в исполнении Марго Робби, которая работает официанткой. У нее есть свои планы на преступников.

Помимо номинантки на премию «Оскар» Марго Робби в фильме снялись Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Декстер Флетчер и Майк Майерс. Премьера в России ожидается 17 мая.