Вышла первая серия нового «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» опубликовала первую серию нового «Простоквашино». Эпизод «Возвращения в Простоквашино» посвятили Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных мультфильмах. Актер скончался 12 марта после продолжительной болезни.

Сюжет первого эпизода разворачивается вокруг приезда Дяди Федора в деревню Простоквашино. Он хочет помочь Матроскину и Шарику спасти хозяйство от неизвестного грызуна по имени Тама-Тама. В Простоквашино также оказывается младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна, которая добралась до деревни необычным способом: девочка отправила посылку с самой собой внутри.

Почтальон Печкин теперь работает в «Почте России» и может доставлять интернет-заказы. Известно, что Кота Матроскина вместо Михаила Ефремова озвучил сын Олега Табакова Антон. Голосом Шарика стал Гарик Сукачев, Печкина — Иван Охлобыстин.