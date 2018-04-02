От «Тренера» до «Миссис Хайд»: 23 фильма апреля
Изабель Юппер превращается в свое альтер-эго, Александр Петров ведет расследования в образе Гоголя и режиссерский дебют Данилы Козловского – что смотреть в кино во второй месяц весны.
«Жажда смерти»
Death Wish
В ремейке одноименного боевика 1974 года герой Брюса Уиллиса, экс-врач, вершит правосудие на улицах Чикаго – когда-то он не смог защитить свою семью от нападения уличной банды и справляется с пост-травмой через превращение в народного мстителя. Режиссером фильма стал друг Квентина Тарантино Элай Рот (автор хорроров «Хостел»).
С 5 апреля
«Гоголь. Вий»
Сиквел амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием, только под конец года выйдет в телеэфир, зато прежде — в кинопрокат. С 5 апреля смотрите эпизод «Вий»: писатель расследует убийства девиц близ Диканьки, заручившись поддержкой философа-экзорциста Хомы Брута. В августе обещают выход «Страшной мести», последней часть трилогии.
С 5 апреля
«Мария Магдалина»
Mary Magdalene
Режиссер фильма «Лев» Гарт Дэвис рассказывает свою версию библейского сюжета. В ней Мария Магдалина (Руни Мара) – эмансипированная женщина, которая вопреки воле родственников присоединяется к группе проповедников во главе с Иисусом (Хоакин Феникс).
С 5 апреля
«Винчестер. Дом, который построили призраки»
Winchester: The House that Ghosts Built
Основанный на реальных событиях ретро-фильм ужасов с Хелен Миррен. Наследница знаменитой оружейной компании Сара Винчестер живет одна в особняке, архитектура которого не поддается логике. В нем она с помощью скептично настроенного доктора Эрика Прайса пытается строить ловушки для призраков.
С 5 апреля
«Белль и Себастьян»
Belle et Sébastien
Трогательная мелодрама с рейтингом 6+ о дружбе мальчика и собаки по кличке Белль на фоне идиллических пейзажей французской горной деревушки. В основе картины – серия повестей писательницы и актрисы Сесиль Обри. В середине 1960-х по их мотивам также был снят телесериал.
С 5 апреля
«Голодные сердца»
Hungry Hearts
Психологический триллер 2014 года,, получивший целый ворох призов на Венецианском кинофестивале, в прокат выходит только сейчас. С рождением ребенка жизнь идеальной нью-йоркской пары кардинально меняется. Мина (Альба Рорвахер) постепенно сходит с ума, пытаясь оградить младенца от внешнего мира. Джуд (Адам Драйвер) пытается спасти обоих, никому не навредив.
С 5 апреля
«Взрослые игры»
Flower
Фильм с Зои Дойч превращается из социальной драмы то в инди-комедию, то в криминальное роуд-муви. Несовершеннолетняя Эрика зарабатывает на жизнь тем, что ловит педофилов и шантажирует их, пытаясь накопить на тюремный залог для отца, попавшего за решетку за попытку ограбления казино.
С 5 апреля
«Рэмпейдж»
Rampage
Приключенческий боевик с Дуэйном Джонсоном, в котором он вместе с гигантской гориллой сражается с не менее внушительными волком-мутантом и крокодилом, пытаясь спасти мир от уничтожения. Основой для фильма послужила видеоигра.
С 12 апреля
«Тихое место»
A Quiet Place
Фильм ужасов с Эмили Блант про живущую в постапокалиптическом мире семью. Чтобы не напали монстры, никто не должен издавать никаких звуков, включая маленьких детей и рожающую в ванне мать семейства.
С 12 апреля
«Турецкое седло»
Фильм Юсупа Разыкова участвовал в прошлогоднем конкурсе «Кинотавра», где получил приз за лучшую музыку и специальный диплом от Гильдии киноведов и кинокритиков. Экс-КГБшник Ильич начинает следить за своей юной соседкой Аленой, влюбившись в ее голос.
С 12 апреля
«Тренер»
Данила Козловский провел трансфер года из актеров в режиссеры и сценаристы – в спорт-драме о вере в себя моральную поддержку ньюкамеру оказывают хайповая Ирина Горбачева, его муза Ольга Зуева и профессиональные футболисты Дмитрий Сычев и Алан Гатагов.
С 19 апреля
«Титан»
The Titan
Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон играет солдата, участвующего в правительственном эксперименте: ему вживляют ДНК инопланетного существа, которое постепенно вытесняет из него все человеческое.
С 19 апреля
«Третья волна зомби»
The Cured
Фильм ужасов с Эллен Пейдж и Сэмом Хили о зомби, пытающихся вернуться в общество. После вспышки зомби-вируса медики нашли способ исцелять зараженных, но не все верят, что экс-монстры способны снова жить среди людей.
С 19 апреля
«Логово Монстра»
Bad Samaritan
В триллере Дина Девлина (сценариста «Дня независимости» и «Звездных врат») британская звезда Дэвид Теннант («Гамлет», «Доктор Кто») играет маньяка: он начинает охотиться за незадачливыми ворами, которые пытались обокрасть его дом, но нашли связанной одну из его жертв.
С 19 апреля
«Точка невозврата»
High Wire Act
В драме автора «Машиниста» Брэда Андерсона актер Джон Хэмм играет бывшего дипломата и главу миссионерской делегации, жену которого застрелили десять лет назад террористы. Он вынужден вернуться в Бейрут, чтобы спасти попавшего в плен друга.
С 19 апреля
«Свинья»
The Pig
Искрометная черная комедия в этом году была одним из участников Берлинале. В Тегеране модных кинематографистов одного за другим уничтожает маньяк. Забытый режиссер Хасана переживает, что недостаточно талантлив: почему-то его серийный убийца игнорирует.
С 19 апреля
«Вествуд: Панк, икона, активист»
Westwood: Punk, Icon, Activist
Хулиганский документальный фильм о панк-иконе Вивьен Вествуд. Помимо моды, большую часть жизни легенды лондонского стиля занимает политический и социальный активизм.
С 19 апреля
«Привидение»
Every Day
Основанный на мировом бестселлере подростковый ромком. Бестелесный дух влюбляется в девочку-тинейджера. Каждый день он вселяется в нового человека ее возраста, чтобы побыть с ней.
С 26 апреля
«Такси 5»
Taxi 5
Французская франшиза все еще жива. В новой части за рулем знаменитого белого такси окажется племянник Даниэля, бездарный водитель, который попытается разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari вместе с копом-асом.
С 26 апреля
«Смешарики. Дежавю»
В очередной части мультфраншизы смешарики скачут из эпохи в эпоху: чтобы устроить незабываемый день рождения Копатычу, Крош обращается в агентство «Дежавю», которое занимается путешествиями во времени.
С 26 апреля
«Лицо»
Twarz
Фильм-обладатель Гран-при Берлинале этого года. Красавчек Яцек получает производственную травму, помогая строить самую высокую статую Иисуса Христа в мире. Врачи пересаживают ему чужое лицо, но ни он сам, ни его окружение не могут привыкнуть к его новой внешности.
С 26 апреля
«Танки»
Патриотичный блокбастер с Аглаей Тарасовой и Андреем Мерзликиным. Перед Второй мировой инженер Михаил Кошкин, чтобы доказать уникальность инновационного танка Т-34, отправляется на нем до Москвы своим ходом.
С 26 апреля
«Миссис Хайд»
Madame Hyde
Вольная комедийная интерпретация романа Стивенсона с Изабель Юппер и Роменом Дюрисом. Скромная учительница физики, получив ударом током, превращается уверенную в себе и харизматичную даму.
С 26 апреля
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