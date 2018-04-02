В новом «Простоквашино» Кота Матроскина озвучил Антон Табаков

В новых сериях культового мультфильма «Простоквашино» Кота Матроскина озвучит сын Олега Табакова Антон, сообщает РБК.

Сходство с голосом Табакова-старшего, по словам председательницы правления «Союзмультфильма», «даст тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу».

«Матроскин для меня — не просто персонаж «Простоквашино». Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь допрыгнуть до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — рассказал изданию

Антон Табаков.

Новые серии «Простоквашино. Возвращение» должны выйти 3 апреля. Всего создатели обещают показать 30 выпусков. Изначально в «Союзмультфильме» решили, что Матроскина должен озвучивать Михаил Ефремов. Судя по всему, решение об участии Антона Табакова было принято после смерти Олега Табакова 12 марта.