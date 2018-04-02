«Аритмия» Бориса Хлебникова стала триумфатором премии «Ника»
1 апреля в московском «Вегас Сити Холле» раздали национальную кинематографическую премию «Ника». Триумфатором церемонии стала картина «Аритмия» Бориса Хлебникова, которая взяла пять статуэток в ключевых номинациях, а в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в этом году два победителя - актеры Сергей Гармаш и Владимир Ильин набрали одинаковое количество голосов.
Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.
Лучший игровой фильм
«Аритмия»
Лучший режиссер
Борис Хлебников («Аритмия»)
Лучший сценарий
«Аритмия»
Лучшая мужская роль
Александр Яценко («Аритмия»)
Лучшая женская роль
Ирина Горбачева («Аритмия»)
Лучшая мужская роль второго плана
Сергей Гармаш («Холодное танго»)
Владимир Ильин («Время первых»)
Лучший актриса второго плана
Алиса Фрейндлих («Большой»)
Лучшая операторская работа
«Салют-7»
Лучшие костюмы
«Матильда»
Лучшая работа художника-постановщика
«Матильда»
Лучший работа звукорежиссера
«Большой»
Лучшая музыка
«Три сестры»
Лучший неигровой фильм
«Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека»
Лучший анимационный фильм
«Два трамвая»
Открытие года
режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок»)
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