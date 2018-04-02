«Аритмия» Бориса Хлебникова стала триумфатором премии «Ника»

1 апреля в московском «Вегас Сити Холле» раздали национальную кинематографическую премию «Ника». Триумфатором церемонии стала картина «Аритмия» Бориса Хлебникова, которая взяла пять статуэток в ключевых номинациях, а в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в этом году два победителя - актеры Сергей Гармаш и Владимир Ильин набрали одинаковое количество голосов.

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.