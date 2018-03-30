Объявлена конкурсная программа 40-го Московского международного кинофестиваля

40-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу, сообщает «Афиша Daily». Киносмотр пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года.

В нее вошло 15 картин: «12-й человек» Харальда Цварта, «Воспоминания солдата» Кима Джэхана, «Гаспар едет на свадьбу» Антони Кордье, «Гнев» Серхио Трефо, «Год Леона» Мерседес Лаборде, «Заблудшие» Дастина Финели, «Неаполь под пеленой» Ферзана Оцпетека, «Ночной бог» Адильхана Ержанова, «Офелия» Клер Маккарти, «Ричард спускается в ад» Роберты Торре, «С пеной у рта» Яниса Нордса, «Стойкость» Рашида Маликова, «Халеф» Мурата Дюзгюноглу, «Царь-птица» Эдуарда Новикова и «Ню» Ян Гэ.

В конкурсе документального кино — 7 картин. Швейцарско-российский «Генезис 2.0», получивший в этом году премию «Сандэнса», южнокорейский «Старый морпех», сербское «Похвальное слово ничему», немецкие «Чистильщики», итальянская «Хана», канадская «Мания», а также российский фильм под рабочим названием «Russian HipHop Beef».

В жюри основного конкурса вошли российская режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж, и китайский режиссер Лян Цяо. Судить документальную программу будут директор Музея «Московский дом фотографии» Ольга Свиблова, директор фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр и литовский режиссер Салюс Бержинис.