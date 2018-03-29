Вышел трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»

Вышел новый трейлер второго сезона сериала HBO «Мир Дикого Запада».

Сюжет сериала разворачивается вокруг высокотехнологичного парка развлечений в декорациях вестерна. Обитатели парка - андроиды, практически не отличимые от людей. Они ежедневно отыгрывают сценарии, придуманные разработчиками, всячески угождают посетителям и каждый следующий день забывающие о событиях предыдущего.

Во вторую часть вернуться главные действующие лица — Бернард Лоу (Джеффри Райт), Мейв Милли (Тэнди Ньютон) и Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд), а также появится новый персонаж в виде робота без лица (судя по всему это заготовка андроида). Трансляция второго сезона начнется 22 апреля.