Умер актер и певец Олег Анофриев
Умер советский и российский певец и актер театра и кино Олег Анофриев. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на ведущего Александра Олешко, которому об этом рассказала внучка Анофриева.
Артист скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Он известен по своим ролям в фильмах «Простая история», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени» и «Человек с бульвара Капуцинов».
Анофриев также прославился исполнением песен в культовом советском мультфильме «Бременские музыканты». В этом материале мы вспомнили 5 лучших мультфильмов, озвученных Анофриевым.
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