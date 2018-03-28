Умер актер и певец Олег Анофриев

Умер советский и российский певец и актер театра и кино Олег Анофриев. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на ведущего Александра Олешко, которому об этом рассказала внучка Анофриева.

Артист скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Он известен по своим ролям в фильмах «Простая история», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Анофриев также прославился исполнением песен в культовом советском мультфильме «Бременские музыканты». В этом материале мы вспомнили 5 лучших мультфильмов, озвученных Анофриевым.