Создатель «Рика и Морти» рассказал, что сериал не продлили на четвертый сезон

Один из создателей анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон написал в Twitter, что тв-шоу не продлят на четвертый сезон.

Так Хармон ответил на вопрос одного из фанатов о том, когда ждать новую часть франшизы. Хармон написал, что это «может оказаться сложной задачей», так как «тяжело работать над шоу, которое не было заказано телеканалом».