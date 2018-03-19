Создатель «Рика и Морти» рассказал, что сериал не продлили на четвертый сезон

Один из создателей анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон написал в Twitter, что тв-шоу не продлят на четвертый сезон. 

Так Хармон ответил на вопрос одного из фанатов о том, когда ждать новую часть франшизы. Хармон написал, что это «может оказаться сложной задачей», так как «тяжело работать над шоу, которое не было заказано телеканалом».

 

«Рик и Морти» — американский сериал про школьника по имени Морти и его дедушку Рика, который занимается необычными научными исследованиями. Он выходил на телеканале Cartoon Network с 2013 года.


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