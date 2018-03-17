Режиссер русской комедии «Горько» снимет фильм-вариацию «Приключений Электроника» с рейтингом 18+

Режиссер фильма «Горько» Жора Крыжовников анонсировал комедию, которая будет называться «Ошибка 102». Главный герой создает образ идеального мужчины — это робот, который подстраивается под все желания своей хозяйки или хозяина.

Это будет новая версия «Приключения Электроника», но только с пометкой 18+. «Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели», — отмечает режиссёр. Одна из ведущих тем фильма — это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Также Крыжовников обещает, что у картины будет неожиданный финал.

Будущими актерами фильма могут стать Риналь Мухаметов и Владимир Машков.