Появился Instagram о кинопостерах с «обезглавленными» женщинами Голливуда

Американка Марсия Белски придумала проект в Instagram, в котором собраны постеры к фильмам, где женщины предстают «обезглавленными». Даже актрисы, исполняющие главные роли, и, что самое интересное, играющие сильных женщин (например Галь Гадот в «Чудо-женщине» или Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в «Ангелах Чарли») лишены на постерах голов.

Белски таким образом пытается привлечь внимание к проблеме объективации женщин в кино, когда фигурируют лишь отдельные части их тела, причем зачастую оголенные.