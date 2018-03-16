Вышел новый трейлер «Войны бесконечности» со всеми героями Marvel

Появился новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности», в котором появляются практически все супергерои вселенной Marvel: Капитан Америка, Халк, Черная вдова, Железный человек, Черная пантера, Доктор Стрэндж, Человек-паук, герои фильма «Стражи Галактики», Алая ведьма, Вижн и многие другие. Вместе они будут бороться с титаном Таносом, который ищет магические Камни бесконечности, способные менять реальность.

Главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Пратт, Элизабет Олсен и Бенедикт Камбербатч. Режиссерами выступили братья Руссо.

В середине февраля премьеру блокбастера перенесли на 8 дней (с 3 на 11 мая) из-за выхода российской картины «Собибор» с Константином Хабенским в главной роли. То же самое в российском прокате произошло и с другим супергеройским фильмом, «Черной пантерой»: изначально премьера планировалась на 15 февраля, но из-за конкуренции с российскими фильмами дата была сдвинута на 26 февраля.

Позже премьеру «Войны бесконечности» вернули на 3 мая, но с условием, что 9 мая показывать картину в российских кинотеатрах не будут.