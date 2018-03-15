Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Дэнни Бойл

Нового Бонда снимет британский режиссер Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб») — информацию об этом Бойл подтвердил в беседе с журналистом Metro. «Сейчас мы работаем над сценарием. Кроме того, я занят сценарием Ричарда Кёртиса и надеюсь приступить к съёмкам уже через шесть-семь недель. И уже к концу этого года начать снимать „Бонда“», — отметил он. Сценаристом 25-й части «Бондианы» выступит Джон Ходж, работавший с Бойлом практически над всеми его картинами.