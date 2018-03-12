Вышел первый тизер фильма Паоло Соррентино о Сильвио Берлускони

Вышел первый тизер нового фильма оскароносного режиссера Паоло Соррентино «Loro», посвященного бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Название фильма — «Loro» — можно перевести на русский язык, как «Они», или «Золото» (lʼoro). Сам режиссер рассказывал журналистам о том, что не планирует скатываться в сплошную критику Берлускони. Он сосредоточится на мире политика и медиамагната.

Главную роль в фильме сыграет давний любимчик режиссера — Тони Сервилло. Кроме него в ленте снялись Риккардо Скамарчо, Фабрицио Бентивольо, Роберто Эрлицка и другие. Кинопрокатная компания A-One Films выпустит фильм в России осенью 2018 года.