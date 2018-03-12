Умер Олег Табаков

На 83-м году жизни скончался народный артист Олег Павлович Табаков. О смерти известного режиссера РБК сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он являлся. Telegram-канал Mash пишет о том, что причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

В ноябре 82-летний артист был доставлен в реанимацию с подозрением на тяжелое воспаление легких. Олег Табаков перенес экстренную операцию, после которой актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В начале января заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил журналистам, что при госпитализации врачи оценивали состояние артиста как очень тяжелое, но в какой-момент ему стало лучше. «Совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — отмечал чиновник. Он добавил, что лично курирует лечение Табакова.