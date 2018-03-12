Умер Олег Табаков
На 83-м году жизни скончался народный артист Олег Павлович Табаков. О смерти известного режиссера РБК сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он являлся. Telegram-канал Mash пишет о том, что причиной смерти артиста стал сердечный приступ.
В ноябре 82-летний артист был доставлен в реанимацию с подозрением на тяжелое воспаление легких. Олег Табаков перенес экстренную операцию, после которой актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В начале января заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил журналистам, что при госпитализации врачи оценивали состояние артиста как очень тяжелое, но в какой-момент ему стало лучше. «Совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — отмечал чиновник. Он добавил, что лично курирует лечение Табакова.
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Чайка» и других. Член Совета по культуре при президенте России, почетный член Российской академии художеств, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».
Табаков стал самым молодым из шести основателей театра «Современник». Всего сыграл более 120 ролей в кино и около 100 театральных ролей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.