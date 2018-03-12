Лежи и смотри: 12 самых ожидаемых российских сериалов года

«Доктор Преображенский»

Сериалы о житии кинематографистов, поэтов, даже дипломатов во времена оттепели уже есть. На очереди — пластические хирурги. За воплощение идеи о «Больнице Никербокер» 1960-х взялся режиссерский дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой, авторов эстетских драм «Зимний путь» и «Метаморфозис». Вынесенного в заглавие эскулапа с говорящей литературной фамилией играет Денис Шведов, его интерна — Петр Скворцов из «Ученика», а пациентов и коллег — любимцы Тарамаева — Львовой от Амбарцума Кабаняна до Юлии Ауг.

Первый канал, сентябрь