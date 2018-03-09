«Будь хорошей девочкой»: вышел новый тизер второго сезона «Рассказа служанки»

 

Вышел новый тизер второго сезона антиутопии «Рассказ служанки», который в прошлом году получил «Эмми» и «Золотой глобус» как лучший сериал.

Фредова в исполнении Элизабет Мосс перечисляет в ролики свои ежедневные обязанности: «Надень красное платье. Закрой рот. Будь хорошей девочкой. Раздвинь ноги». Видео заканчивается поджогом красного платья, символизирующего угнетение женщин. Новую часть антиутопии покажут 25 апреля.


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