«Будь хорошей девочкой»: вышел новый тизер второго сезона «Рассказа служанки»

Вышел новый тизер второго сезона антиутопии «Рассказ служанки», который в прошлом году получил «Эмми» и «Золотой глобус» как лучший сериал.

Фредова в исполнении Элизабет Мосс перечисляет в ролики свои ежедневные обязанности: «Надень красное платье. Закрой рот. Будь хорошей девочкой. Раздвинь ноги». Видео заканчивается поджогом красного платья, символизирующего угнетение женщин. Новую часть антиутопии покажут 25 апреля.