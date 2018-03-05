Вышел трейлер последнего сезона «Карточного домика» (без Фрэнка Андервуда)

В Сети появился трейлер шестого и последнего сезона сериала «Карточный домик». Новые серии выйдут на Neflix осенью этого года, а главной действующей героиней станет Клэр Андервуд (Робин Райт). Стриминговый сервис ранее отказался от сотрудничества с исполнителем главной роли Кевином Спейси после обвинений актера в сексуальных домогательствах.

После того, как актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, карьера оскароносного актера буквально пошла под откос за пару недель - из-за скандала он лишился премии «Эмми», режиссер Ридли Скотт решил нанять Кристофера Пламмера на его место и переснять сцены в новой картине «Все деньги мира» и Спейси объявил об уходе из кино.