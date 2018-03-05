Эмили Блант в трейлере «Мэри Поппинс возвращается»

Disney опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается» с британской актрисой Эмили Блант в роли волшебной няни.

В картине также снялись Мерил Стрип, Колин Ферт, Джули Уолтерс и другие. Режиссер - Роб Маршалл.

Сюжет фильма развернется спустя 20 лет после событий оригинальной ленты Disney «Мэри Поппинс» 1964 года. В мировой прокат фильм должен выйти в Рождество, 25 декабря. В Российских кинотеатрах премьера запланирована на январь 2019 года.