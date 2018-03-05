Стали известны все победители премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе этой ночью объявили лауреатов юбилейной 90-й премии «Оскар». Лучшей картиной кинокритики признали «Форму воды» Гильермо дель Торо.

В этом году в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России была выдвинута картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». К сожалению, победителем она не стала.