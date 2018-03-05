Стали известны все победители премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе этой ночью объявили лауреатов юбилейной 90-й премии «Оскар». Лучшей картиной кинокритики признали «Форму воды» Гильермо дель Торо.

В этом году в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России была выдвинута картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». К сожалению, победителем она не стала.

Лучший фильм

«Форма воды»

Лучшая режиссёрская работа

Гильермо Дель Торо — «Форма воды»

Лучший актёр

Гэри Олдман —  «Темные времена» 

Лучшая актриса

Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 

Лучшая женская роль второго плана 

Эллисон Дженни — «Тоня против всех»

Лучшая мужская роль второго плана

Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

 

Лучший фильм на иностранном языке

«Фантастическая женщина» (Чили)

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049»

Лучший композитор

«Форма воды» — Александр Деспла

Лучший оригинальный сценарий

«Прочь»

Лучший адаптированный сценарий

«Зови меня своим именем»

Лучший оператор

«Бегущий по лезвию 2049»

Лучший дизайн костюмов

«Призрачная нить»

Лучший грим и прически

«Темные времена»

Лучший художник-постановщик

«Форма воды»

Лучший анимационный фильм

«Тайна Коко»

Лучший документальный фильм

«Икар»

Лучший короткометражный фильм

«Немое дитя»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Рай — это пробка на 405-м шоссе»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дорогой баскетбол»

Лучший монтаж

«Дюнкерк»

Лучший монтаж звука 

«Дюнкерк»

Лучшее сведение звука

«Дюнкерк»

Лучшая песня

Remember me — «Тайна Коко»

 

Как проходила трансляция смотрите в нашем материале: LIVE: премия «Оскар»-2018

А лучшие наряды церемонии мы собрали для вас здесь.

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