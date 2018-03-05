Стали известны все победители премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе этой ночью объявили лауреатов юбилейной 90-й премии «Оскар». Лучшей картиной кинокритики признали «Форму воды» Гильермо дель Торо.
В этом году в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России была выдвинута картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». К сожалению, победителем она не стала.
Лучший фильм
«Форма воды»
Лучшая режиссёрская работа
Гильермо Дель Торо — «Форма воды»
Лучший актёр
Гэри Олдман — «Темные времена»
Лучшая актриса
Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая женская роль второго плана
Эллисон Дженни — «Тоня против всех»
Лучшая мужская роль второго плана
Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший фильм на иностранном языке
«Фантастическая женщина» (Чили)
Лучшие визуальные эффекты
«Бегущий по лезвию 2049»
Лучший композитор
«Форма воды» — Александр Деспла
Лучший оригинальный сценарий
«Прочь»
Лучший адаптированный сценарий
«Зови меня своим именем»
Лучший оператор
«Бегущий по лезвию 2049»
Лучший дизайн костюмов
«Призрачная нить»
Лучший грим и прически
«Темные времена»
Лучший художник-постановщик
«Форма воды»
Лучший анимационный фильм
«Тайна Коко»
Лучший документальный фильм
«Икар»
Лучший короткометражный фильм
«Немое дитя»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Рай — это пробка на 405-м шоссе»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Дорогой баскетбол»
Лучший монтаж
«Дюнкерк»
Лучший монтаж звука
«Дюнкерк»
Лучшее сведение звука
«Дюнкерк»
Лучшая песня
Remember me — «Тайна Коко»
Как проходила трансляция смотрите в нашем материале: LIVE: премия «Оскар»-2018
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