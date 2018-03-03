Иван Охлобыстин показал отрывок нового «Простоквашино»

«Союзмультфильм» 2 марта провел закрытую презентацию новой версии мультфильма «Простоквашино». Ранее сообщалось, что первую серию планируют опубликовать 1 апреля. Перед премьерой продемонстрировали небольшой фильм о фильме, из которого можно узнать, что создатели остались верны технике рисованной анимации, уже почти утраченной на сегодняшний день.

Из опубликованного видео можно заметить перевоплощения героев. Например, Дядя Фёдор вырос и сменил прическу на более модную: стриженый затылок, пышный чуб. Появились новые персонажи — у дяди Федора теперь есть сестренка.