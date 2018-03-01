Андрей Звягинцев снимет триллер для Paramount Television

Американская продюсерская компания Paramount Television займется производством триллера Андрея Звягинцева, сообщает Variety. Это будет первый телевизионный опыт режиссера.

Съемки русскоязычного фильма будут проходить в Москве. Сценарий к пока еще безымянному проекту напишут Звягинцев и Олег Негин, сощдавший, в частности, «Нелюбовь». «У нас есть очень сильная человеческая история, которую мы расскажем международной аудитории», — сказал Звягинцев. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Драма «Нелюбовь» номинирована на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Церемония вручения наград состоится уже в это воскресенье, 4 марта. Прямая трансляция (текстовая) красной ковровой дорожки и объявления победителей пройдет на нашем сайте.