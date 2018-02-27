Премьеру новых «Мстителей» в России вернули на 3 мая

В середине февраля премьеру блокбастера перенесли на 8 дней (с 3 на 11 мая) из-за выхода российской картины «Собибор» с Константином Хабенским в главной роли. То же самое в российском прокате произошло и с другим супергеройским фильмом, «Черной пантерой»: изначально премьера планировалась на 15 февраля, но из-за конкуренции с российскими фильмами дата была сдвинута на 26 февраля.

Изначально в сценаристах «Собибора» на сайте «Кинопоиск» значился министр культуры Владимир Мединский, однако сейчас информации о нем в описании картины нет.