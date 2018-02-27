«Ты раньше видел книгу?»: вышел новый тизер «451 градус по Фаренгейту»
Телеканал HBO на своем опубликовал второй тизер экранизации романа «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери.
Режиссером экранизации антиутопии стал Рамин Бахрани. Роли Гая Монтэга и брандмейстера Битти в фильме исполнили Майкл Джордан и Майкл Шеннон. Также в фильме снялись София Бутелла, Лора Хэрриер и другие. Выход «451 градус по Фаренгейту» ожидают весной 2018 года. Т
Сюжет антиутопии рассказывает о тоталитарном строе в будущем, в котором хранение книг и критическое мышление считается преступлением, а читатели — врагами общества.
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