Netflix купила права на показ «Довлатова» Германа-младшего на английском языке

Стриминговый сервис Netflix после Берлинского кинофестиваля приобрел права на показ «Довлатова» Алексея Германа-младшего, сообщает The Hollywood Reporter. Картину покажут на английском языке в Северной Америке, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а также в Скандинавии.

Кроме этого компании Alpha Violet, отвечающая за продажи ленты, договорилась о показах во Франции, Италии, Испании, Бразилии и Португалии.

«Довлатов» был представлен в основном конкурсе Берлинале (полный список победителей) и выиграл приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost, а художник-постановщик фильма и супруга режиссера Елена Окопная получила «Серебряного медведя» за выдающийся художественный взгляд. В эксклюзивном интервью для нас Окопная рассказала, как ей удалось воссоздать атмосферу Ленинграда 70-х годов.

Драма рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года – почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. В российских кинотеатрах картина будет идти всего 4 дня - с 1 по 4 марта. Часть сборов создатели фильма обещают пожертвовать литературным премиям.