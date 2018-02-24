Елена Окопная: «Для "Довлатова" я полгода собирала предметы по барахолкам»

В «Довлатове» требовалось точное воссоздание обстановки начала 1970-х. Как вы этого добивались, учитывая, что все-таки не жили в то время?

В СССР десятилетиями очень мало что менялось: хотя я 1985 года рождения, все-таки захватила в детстве шлейф эстетики развитого социализма. А вот для 25-летних ребят, которые у меня работали, все советское — это уже действительно другая вселенная. Так, они не понимали, для чего нужна копирка — не догадывались подложить под нее бумагу. Я смотрела очень много хроники, вела диалог с жителями Петербурга и с сотрудниками Музея истории города. Мы дали объявление и много вещей нам приносили на студию. Случались странные совпадения: однажды мне позвонила девушка и сказала, что нашла целую коллекцию советских галстуков — ровно в тот момент, когда у меня как раз закончились все галстуки. А как-то раз у меня перестал работать вотсап в телефоне - обнаружилось, что айфон сам поверил, что я нахожусь в 30 декабря 1970 года, когда мессенджеры еще не были изобретены. Вот что это было?

Важно изучить мелочи: нужно знать, какие обои производились не только в 1970-е, но и в 1960-е, и даже 1950-е, потому что их в те времена не меняли лет по двадцать. За окна, попадающие в кадр, я ставила бутылки с кефиром — ведь холодильники в то время были еще не очень распространены. А в одной из сцен в коммуналке под огромным роялем сохнут трехлитровые банки — и это визуализированный конфликт поэзии и прозы жизни.

Старые вещи когда-то старыми не были — а значит их нужно создавать заново. Мой друг архитектор Сергей Чобан помог мне добраться до архива архитектуры малых форм, чтобы было точное попадание — соблюдение пропорций и фактуры материалов в воссозданной телефонной будке или детской горке-ракете в итоге дает тебе ощущение нужного времени. Мы специально ковали вывески из металла или отливали кариатиду, которая заняла место в редакции литературного журнала рядом с портретом Ленина и советским вентилятором. Заказывали мебель, стараясь уйти от чего-то типичного. Ощущения от сериала и от кино должны быть разными — кино в идеале делает выжимку особенного, это принципиально важно, потому что это прежде всего искусство. Мы меняли даже лампы в уличных фонарях — в 1970-е освещение было иным.

Абсолютно все декорации нами строились — например, кафе подобное «Сайгону», создавалось в здании расселенного общежития Вагановского училища, а зона с вышками по периметру сооружалась на пляже неподалеку от города.

Иногда подлинные интерьеры невозможно снять — они маленькие, в них уже что-то стерлось, это было бы малоэстетично, поэтому мы все строили, я искала образ времени, при этом стараясь быть точной в деталях.

Для «Довлатова» я полгода собирала предметы по барахолкам и в антикварных магазинах в Петербурге, Москве, Лондоне, Милане, Грузии и Армении - но только после того, как мы утвердили декорации. Я считаю неправильным наполнять содержимым некое абстрактное пространство. Точно также прежде чем придумать костюм героя, я сначала должна увидеть лицо исполнителя. Каждого артиста даже массовых сцен я одевала сама. Для Козловского в джинсы по кайме для придания им формы мы закладывали согнутые вдвое пятикопеечные монетки — как это и делали в те времена модники-фарцовщики. И костюм для Довлатова мог бы быть иным — одно дело, если бы эту роль сыграл Ваня Ургант и совсем другое, когда ее исполнил Милан Марич. Есть артист, есть его прототип, а есть тот персонаж, которого ты создаешь — и буквальное повторение никогда не будет лучше оригинала.

А Иван Ургант был реальным кандидатом на роль Довлатова?

В какой-то момент абсолютно реальным — у него были очень хорошие пробы. Но возникала проблема его занятости на телевидении. Милан, кстати, очень понравился Кате и Лене (дочь и вдова Сергея Довлатова — Прим.ред.), они видели Лешины фильмы до этого и просто доверились ему. Мы были близки с ними с самого начала, и продолжаем дружить сейчас, когда они уже посмотрели картину — а это дорогого стоит, учитывая, насколько трепетно они относятся ко всему, что связано с Сергеем Донатовичем.