«Довлатов» Алексея Германа-младшего получил приз на Берлинале



Жюри этой программы состоит из 12 читателей газеты Berliner Morgenpost. Награда вручается художественным фильмам из основной конкурсной программы. Церемония награждения состоялась днем 24 февраля.

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», – признался Герман-младший «Интерфаксу».

«Довлатов» представлен в основном конкурсе Берлинале и рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года – почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Главные роли в картине исполнил сербский актер Милан Марич. Также в картине снялись Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Антон Шагин и Артур Бесчастный. В российский прокат «Довлатов» выйдет с первого по четвертое марта.

Победителей основного конкурса Берлинале назовут сегодня вечером. Узнать, как проходит фестиваль, можно в наших «Дневниках Берлинале».