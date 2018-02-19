Вячеслав Бутусов и Женя Любич снимутся в продолжении «Место встречи изменить нельзя»

Номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов и вокалистка группы Nouvelle Vague Женя Любич снимутся в продолжении культового советского многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя». Об этом на своей странице в Facebook рассказал лидер группы художников «Митьки», которые и станут авторами фильма. Рабочее название картины — «Митьковская встреча эры милосердия». 

 

«Место встречи изменить нельзя» — советский пятисерийный телефильм режиссёра Станислава Говорухина по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Фильм рассказывает о работе московского уголовного розыска в послевоенные годы. Главную роль в картине исполнил Владимир Высоцкий. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также