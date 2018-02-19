Вячеслав Бутусов и Женя Любич снимутся в продолжении «Место встречи изменить нельзя»
Номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов и вокалистка группы Nouvelle Vague Женя Любич снимутся в продолжении культового советского многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя». Об этом на своей странице в Facebook рассказал лидер группы художников «Митьки», которые и станут авторами фильма. Рабочее название картины — «Митьковская встреча эры милосердия».
«Место встречи изменить нельзя» — советский пятисерийный телефильм режиссёра Станислава Говорухина по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Фильм рассказывает о работе московского уголовного розыска в послевоенные годы. Главную роль в картине исполнил Владимир Высоцкий.
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