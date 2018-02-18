Дневники Берлинале: Как проходит кинофестиваль в 2018 году?

17 февраля

Итак, я добрался до Берлинале. Тут сухо, тепло и уютно (ну, по крайней мере, первые несколько часов), только везде адские толпы. Вообще, приезжать на какой-то фестиваль на пару дней позже начала (если только он не длится всего пару дней) – это как будто прийти на вечеринку в тот момент, когда все уже основательно выпили, но, слава богу, еще не начали трезветь и готовы поддержать с тобой диалог. И ты ходишь среди сбившихся в кучки людей, пытаясь услышать в их разговорах какой-то интересующий тебя хэштег.

А когда добрался до Главфестпункта и пытаешься найти билет для аккредитованных на что-то интересное из программы на сегодня, то возникает чувство, что заказанная на вечеринку пицца почти съедена, и в коробках лежат только корочки. Зато тебе, маленькому торчку, подмигивает доставщик пиццы (на самом деле сотрудница пункта аккредитации) и говорит «Сэр, вот вам серая сумочка с логотипом фестиваля, а билетов возьмите побольше на завтра и приходите за следующей партией завтра утром пораньше». Ну, я и взял.

Тут, кстати, такая система – на каждый день выдаются списки фильмов со штрих-кодами, ты подходишь и говоришь «Мне вот это, это, это, и еще вон того, а, жалко, что Уэса Андерсона уже не увижу». А сотрудники эти штрихкоды сканируют, как товары в супермаркете, а потом печатают тебе билеты. Потребление контента 80 уровня.

Вот фото такого списка с билетами, которые я успел ухватить. Начну с утра пораньше с «Довлатова» Алексея Германа-мл., единственной российской картины в основном конкурсе. Let’s get this party continued.