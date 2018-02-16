Disney выпустит сиквел «Последнего богатыря»

Студия Disney, продюсерская компания Yellow, Black and White и телеканал «Россия» начали работать над продолжением фильма «Последнего богатыря». Об этом сообщает «Кинопоиск».

Сценарием второй части фильма займется авторская группа под руководством Виталия Шляппо («Кухня»). «Мы вместе с коллегами очень ждем первый драфт сценария, нам и самим не терпится узнать, какие приключения ждут наших героев» — рассказал генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Сказочная комедия «Последний богатырь» основана на русских сказках. Главную роль в нем сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и другие. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко.

Фильм стал одним из самых кассовых в истории проката России и СНГ, собрав за пять недель 1,7 млрд рублей.