«Это ложь от начала до конца»: БГ о фильме Серебренникова про Цоя

Сценарий фильма о Викторе Цое «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова «лжив от начала и до конца». Об этом лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил 15 февраляв в Петербурге на презентации своей пластинки «Время N».

Гребенщиков прочитал сценарий ленты, но он ему не понравился, поскольку герои похожи на «каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им... (заняться сексом — Прим.Ред.)».

«Я знаком с продюсером этой картины Ильей Стюартом, он милейший человек, и он заверил меня, что ни упоминаний моего имени, ни песен «Аквариума» в этой картине не будет, — сообщил БГ журналистам. — Дело в том, что я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют»

При этом Гребенщиков добавил, что желает режиссеру поскорее оказаться на свободе, и напомнил, что в России каждый, кто берет по роду своей деятельности деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.

Напомним, фильм «Лето» Кирилл Серебренников снимал летом 2017 года Петербурге. Недавно режиссер завершил монтаж ленты, несмотря на то, что находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Известно, что роль известного музыканта Майка Науменко в этом фильме сыграл лидер группы «Звери» Рома Зверь, а Виктора Цоя — корейский актер Тео Ю.

По материалам «Фонтанки»