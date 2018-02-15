Ответственные родители в первом трейлере «Суперсемейки-2»

Киностудия Disney представила первый трейлер «Суперсемейки-2» — долгожданного продолжения оскароносного мультфильма, первая часть которого вышла 14 лет назад.

В новой части супруга мистера Исключительного отправляется на опасное задание,оставив ему троих детей. «Ответственные родители — это настоящие герои», — заявлет Эдна Мод.

Первая часть «Суперсемейки» была выпущена в 2004 году. Сюжет рассказывает о жизни семьи супергероев, которые пытаются спасти мир от зла. Мультфильм получил две премии «Оскар», включая приз в номинации «Лучший анимационный фильм».