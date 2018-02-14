«Довлатов» Германа-младшего будет идти в российских кинотеатрах всего четыре дня

Фильм «Довлатов» (трейлер здесь) Алексея Германа-младшего в российском прокате будет идти четыре дня — с 1 по 4 марта 2018 года.

Об этом cообщил продюсера фильма Артем Васильев. «Прокат необычной картины тоже должен быть необычным. Люди уже интересуются этим фильмом. Кинотеатры также поддержали эту идею. Посмотрим, чем это закончится, но тот интерес, который уже проявляют люди к прокату, вселяет надежду», — рассказал он.

В фильме, повествующем о нескольких днях из жизни культового писателя-эмигранта в Ленинграде начала 1970-х, снялись Данила Козловский, Светлана Ходченкова, сербский актер Милан Марич (в роли Довлатова), Елена Лядова, Николай Мартон, а также непрофессиональные артисты из круга художественной богемы, например, в одном из эпизодов можно увидеть известную петербургскую галеристку Лизу Савину.