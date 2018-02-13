Мединского обеспокоила популярность в России фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Глава Минкультуры России Владимир Мединский призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и вице-премьера Ольгу Голодец обратить внимание на эротическую драму «Пятьдесят оттенков свободы», которая заняла 70% кинопроката в России. Это произошло во время совещания на киностудии «Союзмультфильм», передает ТАСС.

«Я не знаю, какие социальные задачи решает этот, безусловно, шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов в нашей киносети, естественно, это невидимая рука рынка», — сказал министр. По его словам, выход картины привел к «обрушению» нескольких «замечательных» российских фильмов. Министр посетовал, что во многих странах отечественный кинематограф защищен антимонопольным законодательством, тогда как в России его ведомству пока не удается найти понимание с ФАС.

Накануне портал kinobusiness.com сообщил, что фильм Джеймса Фоули «Пятьдесят оттенков свободы» возглавил российский прокат в выходные, собрав за первый уикенд 404 млн рублей. Для сравнения: картина, занявшая в прокате второе место, российская комедия Леонида Марголина «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» собрала почти в 7 раз меньше — 61,4 млн рублей. Ранее стратегию Минкульта по переносу премьер зарубежных фильмов ради поддержки российского кино поддержали Федор Бондарчук и 20th Century Fox. 17 в центре скандала оказался фильм «Приключения Паддингтона–2» - Министерство культуры за день до премьеры перенесло её на две недели. Помимо этого, 13 февраля стало известно, что российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» передвинули на неделю позже.

Картина «Пятьдесят оттенков свободы» с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнасом в главных ролях стала последней в трилогии, снятой по книгам британской писательницы Эрики Леонард (Э. Л. Джеймс). Ранее в прокат вышли фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее».

По материалам «ДП»