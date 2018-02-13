Кто снял фильм «Лед», где Аглая Тарасова поет песни Земфиры?
Режиссер Hype production Олег Трофим делал клипы Sirotkin и L’One, а теперь дебютирует в полном метре — фильме «Лед» с песнями Земфиры и Ивана Дорна, который 14 февраля выходит в прокат. Рассказываем, как Федор Бондарчук доверил молодому кинематографисту снять вдохновляющий музыкальный блокбастер с многомиллионным бюджетом.
В детстве Олег жил на Крайнем Севере — в Нарьян-Маре. Суровая тундра со среднегодовыми –3 °С и живописной природой воспитывает настоящих романтиков, поэтому выросший среди ледяной красоты Трофим при выборе киновуза, не колеблясь, ВГИКу и рациональной Москве предпочел СПбГУКиТ.
«Петербург — город поэтов и праздно плывущей интеллигенции, именно он, а не столица, всегда был среди моих земляков-подростков центром притяжения».
Четыре года назад режиссер начал сотрудничать с продакшен-стартапом Hype Ильи Стюарта и Мурада Османна. В этой кинокомпании он отточил режиссерские навыки на рекламе и музвидео для рэперов L’One и Тимати. Но в самого востребованного клипмейкера страны Олег превратился недавно, сняв в ноябре инди-гимн растерянности и тревожной юности — ролик на песню «Бейся сердце» группы Sirotkin.
«С собственной идентичностью в творчестве я определился на „Бери свое“ для L’One, но „Бейся сердце“ — самый честный и откровенный проект, выросший исключительно из любви к музыке и веры в Сергея Сироткина».
14 февраля в прокат выйдет первая полнометражная картина Олега Трофима «Лед» — сказка с песнями Земфиры и Ивана Дорна о получившей травму фигуристке Наде (ее играет Аглая Тарасова), которую учит заново поверить в себя хоккеист Саша (Александр Петров). Продюсер Федор Бондарчук, не сомневаясь, доверил многообещающему новичку не артхаус, а янг-эдалт блокбастер с бюджетом 150 миллионов рублей.
«Представьте, что вы как архитектор строите разные загородные дома — модные или классические, семейные или для тусовок, поменьше или побольше — и вы в этом деле неплохо разбираетесь. Но тут вдруг вам предлагают построить небоскреб. Все вообще по-другому — страшно, но азарт дикий».
Фото Олега: Марк Боярский
Фото Аглаи: Данил Ярощук
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