Кто снял фильм «Лед», где Аглая Тарасова поет песни Земфиры?

В детстве Олег жил на Крайнем Севере — в Нарьян-Маре. Суровая тундра со среднегодовыми –3 °С и живописной природой воспитывает настоящих романтиков, поэтому выросший среди ледяной красоты Трофим при выборе киновуза, не колеблясь, ВГИКу и рациональной Москве предпочел СПбГУКиТ.

«Петербург — город поэтов и праздно плывущей интеллигенции, именно он, а не столица, всегда был среди моих земляков-подростков центром притяжения».