Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» передвинули на неделю позже

Премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 8 дней позже: вместо 3 мая новый блокбастер Marvel покажут одиннадцатого. На это обратило внимание DTF. Причина этого не называется, но есть предположение, что это связано с тем, чтобы поддержать в прокате выход российского мультфильма «Смешарики. Дежавю», который стартует 26 апреля и будет идти на протяжении майских праздников.

То же самое в российском прокате произошло и с другим супергеройским фильмом, «Черной пантерой»: изначально премьера планировалась на 15 февраля, но из-за конкуренции с российскими фильмами дата была сдвинута на 26 февраля.

Посмотреть трейлер третьей части саги «Мстители», в которой собрались почти все супергерои вселенной Marvel, можно здесь. В битве против Таноса будут участвовать Доктор Стрендж (Бенедикт Камбербэтч), Железный человек (Роберт Дауни-младший), Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон), Капитан Америка (Крис Эванс), Зимний солдат (Себастьян Стен), Вижн (Пол Беттани), Алая Ведьма (Элизабет Олсен), Человек-муравей, а также герои «Стражей Галактики», «Тора» и других фильмов киновселенной комиксов Marvel.