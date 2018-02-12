Создатели Kung Fury анонсировали вторую часть про кунг-фюрера Гитлера

Создатели короткометражного экшена «Kung Fury» на своей странице в Facebook объявили, что снимут продолжение фильма про кунг-фюрера Адольфа Гитлера. Дата выхода картины пока не называется.

Съемки второй части начнутся в конце этого лета, а имена актеров будут объявлены в течение ближайших недель. Создатели первой части, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы, показали первый концепт постера сиквела. Его нарисовали Иван Рейс, работавший с DC и Marvel, колорист Марсело Майоло и художники Хосан Гонсалес и Алексис Зиритт.

Первая часть Kung Fury вышла благодаря успешному сбору средств на краудфандинговой платформе —за короткий срок создатели картины собрали для съемок 200 тысяч долларов. Короткометражку в стиле треш-боевиков 80-х, где главный герой борется с самым страшным кунг-фу мастером в мире — Адольфом Гитлером показали на Каннском фестивале в мае 2015 года.